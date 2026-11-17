Ключевая задача развития Беларуси в будущем году - обеспечение макроэкономической сбалансированности, финансовой устойчивости, социальной ориентированности бюджетных расходов для сокращения межрегиональной дифференциации по уровню и качеству жизни граждан. С учетом этого сформирован республиканский бюджет на очередной финансовый год. Соответствующий законопроект сегодня принят депутатами во втором чтении. Подробнее о структуре доходов и расходов рассказал, представляя проект закона в Овальном зале, председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Василий Панасюк.





Общая сумма доходов по проекту республиканского бюджета на 2027 год определена в объеме около 58 млрд 904 млн рублей, или с удельным весом 16,5% к ВВП. Расходы планируются в сумме около 60 млрд 835 млн рублей, или с удельным весом 17% к ВВП. Дефицит, который будет покрыт за счет внутренних и внешних источников, составляет 1 млрд 931 млн рублей, что составляет 0,5% ВВП.





Доходы бюджета





В области налоговой политики в следующем году сохраняется преемственность в достижении ранее поставленных задач: по обеспечению принципа социальной справедливости, созданию равных условий налогообложения для субъектов хозяйствования, оптимизации административных процедур, повышению рациональности и стабильности налоговой системы.





В будущем году наибольший удельный вес в структуре доходов республиканского бюджета составят: НДС - 44%, доходы от внешнеэкономической деятельности - 14%, акцизы и налог на прибыль - 6,3% и 6%. Неналоговые доходы составят 12,4%.





Расходы бюджета





Дорожная карта государственных расходов на следующий год носит традиционно взвешенный характер и сохраняет социальную направленность. Расходы бюджета в области образования прогнозируются в размере 2 млрд 969 млн рублей, или с ростом на 17%.





Василий Панасюк отметил, что эти средства должны обеспечить достижение новых задач, стоящих перед системой. Среди них - повышение национальной конкурентоспособности в мировом образовательном пространстве, придание большей устойчивости государству в условиях экономических и социальных трансформаций.





Бюджетная политика в области здравоохранения будет направлена на формирование здорового образа жизни, широкое внедрение в практику новых видов специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, развитие цифровизации здравоохранения, повышение престижа специальностей медицинских работников. На эти цели финансирование запланировано в сумме 3 млрд 890 млн рублей, или на 14,6% больше (к уровню нынешнего года).





По проекту бюджета расходы на реализацию социальной политики предусмотрены в размере без малого 4 млрд рублей, что на 9% больше запланированного на этот год. Эти средства будут направлены на финансирование приоритетов государства в социальной сфере: семья, экономика знаний, регионы, окружающая среда.





"Наша идеология неизменна: человек и его интересы находятся в центре внимания", - подчеркнул депутат и указал, что социально значимые расходы бюджета на будущий год предусматривают выплату семейного капитала, финансирование строительства жилья с государственной поддержкой, поддержку государственной молодежной политики, средства на финансирование централизованной закупки электро- и автотранспорта для учреждений образования, здравоохранения и социального обслуживания граждан.





Учитывая приоритет пятилетки по дорогам, расходы республиканского дорожного фонда прирастут на 11% и составят около 2,5 млрд рублей. При этом расходы на капитальный ремонт дорог увеличиваются более высокими темпами - в 1,5 раза и составят 304 млн рублей.





Для обеспечения продовольственной безопасности, повышения экспортного потенциала аграрного сектора страны в бюджете будущего года гарантировано финансирование мероприятий по развитию сельского хозяйства. Речь идет о развитии сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработке сельскохозяйственной продукции, мелиорации земель, реализации пилотных инновационных объектов, резерве ветеринарных препаратов.





Василий Панасюк отметил, что депутаты принимали непосредственное участие во всех проходимых законопроектом стадиях и вносили замечания, предложения, отдельные из которых нашли отражение в проекте бюджета. Ряд замечаний предложен к реализации в последующих периодах.





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