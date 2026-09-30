Константин Блажей: Без скидки на "романтические отношения". Как доверчивость приводит к потере имущества и уголовным делам 

"В нашей практике бывают случаи, когда жертвами квартирных краж становятся люди, которые сами впустили человека в свой дом. Причем гендерного признака здесь нет: на удочку "сердечных" аферистов попадаются как мужчины, так и женщины. Итог один - разбитые надежды и потерянные деньги", - отметил Константин Блажей.Недавно в Московское РУВД обратился 51-летний мужчина. Он познакомился с девушкой на тематическом сайте, и их общение, включая редкие встречи, продолжалось четыре года. Казалось бы, за такой срок человек должен стать проверенным и близким. "После одной из встреч заявитель пригласил спутницу в гости, где признался ей в своих чувствах. Она также ответила ему взаимностью. В какой-то момент мужчина продемонстрировал ей свои сбережения - почти $7 тыс. Вскоре между ними произошла ссора. Мужчина оставил деньги на столе и вышел в другую комнату", - рассказал полковник милиции.26-летняя гостья воспользовалась ситуацией, забрала сбережения и быстро покинула квартиру. Когда мужчина обнаружил пропажу, он обратился в милицию. Оперативники задержали подозреваемую. Часть денег она успела потратить на новый смартфон и погашение кредитов, остальное удалось изъять. В отношении минчанки возбуждено уголовное дело за кражу.Другой случай. Минчанка на протяжении двух лет поддерживала отношения с мужчиной, с которым познакомилась в интернете. Даже когда он отбывал наказание в местах лишения свободы за кражу, женщина не отвернулась от него: носила передачи и помогала деньгами. "После освобождения пара продолжила встречаться. Мужчина пользовался доверием своей спутницы и, пока она отсутствовала, систематически похищал деньги из ее личных накоплений. В общей сложности он украл более Br15 тыс., которые тратил на аренду жилья, кафе и одежду", - продолжил Константин Блажей.Когда обман вскрылся, фигурант сначала обещал вернуть деньги, но вскоре исчез. В отношении него возбуждено уголовное дело.Константин Блажей подчеркнул: в обоих случаях действия фигурантов квалифицируются по ст.205 Уголовного кодекса "Кража". "Хочу подчеркнуть: закон не делает скидок на "романтические отношения" или "близкое знакомство". Тайное хищение имущества - это преступление, за которое предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы. Сроки привлечения по данной статье зависят от суммы ущерба и обстоятельств совершения преступления, но в любом случае это пятно на биографии, которое останется с человеком на долгие годы", - предупредил полковник милиции.Правоохранители дали несколько рекомендаций, которые помогут не стать жертвой квартирной кражи.Не спешите с доверием - долгая переписка в интернете не гарантирует порядочности человека. Можно много знать о виртуальном знакомом, но не знать, кто он на самом деле.Соблюдайте дистанцию - не приглашайте малознакомых людей в квартиру, не демонстрируйте ценности или крупные суммы денег.Будьте бдительны - если вы все же решили пригласить гостя, не оставляйте без присмотра сумки, кошельки и наличные.Не хвастайтесь - демонстрация финансового благополучия перед малознакомыми людьми может сделать вас объектом преступного посягательства. Имущественная безопасность во многом зависит от собственной осторожности.-0-