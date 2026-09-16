Александр Кохановский: "Акт исторической справедливости". Декан истфака БГУ о значимости Дня народного единства

Историк обратил внимание на то, что идеи единения заложены даже в устном народном творчестве и традиционной культуре белорусов, где отсутствуют элементы, нацеленные на агрессию или конфликт. "Белорусская традиция исторически связана с взаимопомощью и взаимоподдержкой, такими явлениями, как толока (традиционная форма коллективной взаимопомощи. - Прим. БЕЛТА), которая находит отражение в проведении совместных субботников. Сама дата 17 сентября также не возникла из ниоткуда: в довоенные и первые послевоенные годы она уже отмечалась как особенный день, приуроченный к воссоединению Западной Беларуси с БССР", - рассказал Александр Кохановский.

Говоря о том, какой главный урок должны вынести будущие историки, учителя и все граждане страны из событий осени 1939 года, Александр Кохановский акцентировал внимание на необходимости беречь достижения независимой Беларуси. "Самый главный урок - мы должны беречь и ценить то, что мы имеем, то, что мы приобрели и получили. Молодым людям нужно осознавать, каким колоссальным трудом мы создали науку мирового уровня. Это очень дорогого стоит. И все это надо видеть, понимать, ценить и никогда не терять", - добавил он.

17 сентября для народа Беларуси - не просто дата в календаре, а символ восстановления исторической справедливости, возвращения исконных земель и консолидации нации. Почему подписание Рижского мирного договора стало одной из самых драматичных страниц нашего прошлого, как Западная Беларусь спаслась от политики этноцида и в чем заключается истинный смысл сплоченности общества, корреспонденту БЕЛТА рассказал декан исторического факультета Белорусского государственного университета, доктор исторических наук, профессор Александр Кохановский.Учреждение Дня народного единства как государственного праздника опирается на мощный исторический фундамент и было инициировано самой общественностью, а также закреплено указом главы государства после тщательного обсуждения. Александр Кохановский подчеркнул, что единство - не искусственно созданный концепт, а качество, органично присущее белорусскому народу."Сейчас как никогда для нашего общества необходимо единство в условиях вызовов современности. Для нас это крайне важно - единство нашего народа. Я уверен, что оно есть и будет. Глубокие исторические корни этого праздника нельзя оспорить. Погружаясь в глубь веков, мы можем найти ответы на очень многие вопросы", - отметил профессор.Чтобы в полной мере осознать масштаб событий этого периода, необходимо вернуться к марту 1921 года, когда по итогам Рижского мирного договора белорусская нация оказалась разделена. Декан исторического факультета подчеркнул трагичность этого момента: при разделе страны мнением самих белорусов никто не поинтересовался, их даже не допустили к обсуждению условий договора.По его словам, политика межвоенной Польши в отношении присоединенных территорий носила жесткий ассимиляторский характер. Белорусы, составлявшие на своих землях подавляющее большинство (что подтверждается переписью населения Российской империи 1897 года), оказались в положении бесправного меньшинства."Поляки не рассматривали белорусов как субъект международного права, - констатировал эксперт. - Они считали, что Польша - монолитное этническое государство с народами, которые в перспективе должны были быть ассимилированы поляками. И этому есть многочисленные документальные подтверждения. Существуют разные проекты польских политических элит, но они сводились к одному - не оставляли для белорусов никаких шансов для своего этнокультурного и этнополитического развития. Это факт этноцида. Они планировали ускоренными темпами ассимилировать белорусов. Даже в середине тридцатых годов они говорили: "В течение 10 лет белорусов как этноса не будет". Историк подчеркнул, что условия Рижского мирного договора, касающиеся гарантий прав национальных меньшинств, польскими властями не выполнялись, что привело к тяжелому экономическому, социальному и культурному положению белорусского населения.Сегодня в мировой историографии и западном медийном пространстве нередко предпринимаются попытки идеализировать период нахождения Западной Беларуси в составе Польши, а события сентября 1939 года представить как захват или оккупацию. Белорусское академическое сообщество категорически отвергает подобные трактовки."Да, у белорусов с поляками не было военных действий, но оккупация Беларуси польскими войсками в период Советско-польской войны была, и это зафиксировано современниками. Рижский мирный договор не был справедливым для белорусов. Их никто не спросил, но все равно разделили. События 1939 года - акт исторической справедливости. Это наш взгляд, а не советская мифологема, как пытаются некоторые польские исследователи подать. Это наш взгляд на нашу историю. И мы из этого исходим и будем исходить", - подчеркнул Александр Кохановский.Оценивая освободительный поход, историк заявил, что Красная армия не захватывала чужого, она вернула то, что незаконно захватила польская сторона. Главным критерием в оценке этих событий должна служить воля абсолютного большинства населения, которая была всецело на стороне воссоединения."Приход Красной армии народ воспринимал положительно. Просматривая фотосвидетельства и видеохронику того времени, я смотрел на лица людей, - поделился профессор. - Я не скажу, что они были шикарно одеты или имели хороший материальный достаток, но у людей лица светились радостью. Они рассчитывали на свою лучшую жизнь и были полны надежды".Воссоединение стало поворотным моментом, без которого было бы невозможно существование современной суверенной Беларуси в ее нынешних границах. "Разделенный народ, живущий в разных государственных организмах, - это всегда трагедия, в то время как территориальная целостность дает мощный импульс для развития и совершенно иной политический вес на международной арене. Во многом именно события 17 сентября 1939 года дали нам исторический шанс построить сильную и процветающую Беларусь", - отметил декан.По его утверждению, защита исторической правды становится важнейшим щитом суверенитета страны. Белорусским ученым приходится регулярно сталкиваться с попытками фальсификации истории извне: от искажения сути событий 1939 года до кощунственного отрицания фактов геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и преуменьшения масштабов массового партизанского движения. Ответ на эти вызовы академическое сообщество дает через объективные научные исследования и грамотное отражение исторических фактов на страницах учебной литературы."Народное единство для меня - это мир. И он должен быть как на внешнем периметре, так и внутри общества, коллектива, внутри каждой семьи. Отсутствие раскола и объединение вокруг тех задач, которые есть у нашей страны, - это и есть наше единство, ведь когда мы объединены, то можем очень многое", - заключил историк.БЕЛТА.-0-